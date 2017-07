ISIN Hypoport-Aktie:

Der Hypoport-Konzern (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist ein technologiebasierter Finanzdienstleister. Das Geschäftsmodell basiert auf den drei voneinander profitierenden Geschäftsbereichen Institutionelle Kunden, Privatkunden und Finanzdienstleister. In allen drei Geschäftsbereichen befasst sich der Hypoport-Konzern mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen, ermöglicht oder unterstützt durch Finanz-Technologie (FinTech).



Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 350 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb.



Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft und von gewerblichen Immobilieninvestoren. Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAX aufgenommen. (13.07.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktie: Aussichtsreiche Story - AktienanalyseMehrfach ist die Aktie von Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) im Zeitraum Februar bis April 2017 an dem horizontalen Widerstand bei 90 Euro gescheitert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Zuge guter Quartalszahlen sei dem Titel dann aber der Ausbruch geglückt. Per Ad hoc-Meldung habe Hypoport für das erste Jahresviertel 2017 einen Umsatz von circa 47 Mio. Euro vorausgesagt - ein Plus von fast 32 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern sollte fast in ähnlichem Umfang von 5,4 Mio. auf rund 7 Mio. Euro zulegen. Angesichts dieser Werte, die überraschend gut ausgefallen seien, habe auch das alte Allzeithoch bei 98,42 Euro keine allzu große Hürde mehr dargestellt: Anfang Mai habe die Hypoport-Aktie dieses Niveau nach oben verlassen. In der Spitze sei die Hypoport-Aktie bis auf 133,90 Euro geklettert.Zu einem großen Kurstreiber könnte sich der Einstieg des Unternehmens in das Geschäft der Versicherungsvermittlung erweisen. Das Potenzial sei immens: Allein in einem Jahr würden in der Versicherungsbranche neue Policen im Volumen von rund 200 Mrd. Euro abgeschlossen. Die neue Plattform "InsurTech" von Hypoport sorge dafür, dass Makler ihre Kosten um bis zu 70 Prozent senken könnten. Das Interesse daran dürfe daher groß sein. Hypoport wiederum verdiene dank einer Vermittlungsgebühr an diesem Geschäft.Laut Hypoport solle InsurTech in zehn Jahren einen Umsatz von 150 Mio. Euro und eine operative Marge von 40 bis 50 Prozent generieren. Angesichts des 2016er Konzernerlöses von 156,6 Mio. Euro zeigt sich, welch enormes Potenzial in dem Geschäft steckt so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2017)Xetra-Aktienkurs Hypoport-Aktie:129,60 EUR +0,86% (13.07.2017, 14:33)Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:129,751 EUR +0,47% (13.07.2017, 14:48)