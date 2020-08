Zwar liege die Branche aktuell am Boden, was sich an den im Vergleich zu 2019 halbierten Umsätzen je Hotelzimmer in den USA festmachen lasse, doch sei die jüngste Erholung der Wirtschaft ein positives Signal. "Bis die Umsätze je Hotelzimmer wieder auf dem Niveau von 2019 angelangt sind, könnte es allerdings noch drei bis fünf Jahre dauern", so Trifon und verweise darauf, dass auch die Verkäufe bestehender Hotelprojekte im Zuge der Pandemie zum Erliegen gekommen seien. "Wir gehen davon aus, dass diese Flaute noch mindestens ein Quartal anhält. Dann könnten auch aus der Not heraus größere Volumina auf den Markt kommen", sage Trifon.



Ursächlich für diese Entwicklung könnten die von der Pandemie erzwungenen Veränderungen in den Hotels sein. "Social Distancing und alle seine Begleiterscheinungen haben Hotels innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Langfristig geht es darum, auch andere Abläufe im Hotel zu optimieren. Neben dem kontaktlosen Einchecken könnten Hotels dazu gezwungen sein, Zimmer zu renovieren, um den gewachsenen Anforderungen an Hygiene Rechnung zu tragen. Dies könnte sich für manche ohnehin von der Krise getroffenen Hotels als große Bürde erweisen", sage Trifon. "Langfristig werden sich solche Investitionen aber auszahlen und zu größerer Auslastung führen", glaube der Portfoliomanager.



Während Gruppen- oder Geschäftsreisen in den vergangenen Monaten als Einnahmequelle der Hotels fast vollständig weggebrochen seien, erwarte Trifon bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Normalisierung der Nachfrage in diesem Bereich. Gleichzeitig könnte das Angebot an Hotels in einigen Regionen, wie etwa New York oder Las Vegas, schwinden. "Dort haben wir in den vergangenen Jahren eine große Bauaktivität gesehen. Diese Überversorgung könnte zu einer Konsolidierung führen. Es ist nicht auszuschließen, dass Hotels auf übersättigten Märkten zu Wohnimmobilien rückgebaut werden", so Trifon. "Reduziert sich das Angebot auf diese Weise, kann das schon mittelfristig eine Stabilisierung des Hotelsektors begünstigen", schlussfolgere der Portfoliomanager. (05.08.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Herausforderungen für den Hotelsektor sind angesichts der Pandemie groß und schwer zu quantifizieren, so die Experten von Western Asset Management.Harris A. Trifon, Portfoliomanager bei Western Asset Management, sei dennoch zuversichtlich, dass Investoren mit Hotels langfristig wieder attraktive Renditen erzielen könnten. "Wir waren bereits während der vergangenen beiden Jahre vorsichtig und haben nur in einige wenige Hotel-Liegenschaften investiert", so Trifon. "Obwohl die Zukunft von Unsicherheit geprägt ist, gibt es durch die ökonomische Erholung, den öffentlichen Stimulus sowie Veränderungen in der Hotelbranche Hoffnung."