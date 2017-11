Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Preis für Robusta-Kaffee fiel zuletzt erstmals seit Juli 2016 unter 1.750 USD je Tonne, so die Analysten der Commerzbank.



Beim größten Anbieter Vietnam sei die Ernte inzwischen angelaufen, nachdem es anfänglich regenbedingt zu Verzögerungen gekommen sei. Nun erlaube trockenere Witterung einen zügigen Fortgang der Ernte. Es werde erwartet, dass die Ernte gut ausfalle. Die Prognosen würden bis 29 Mio. Sack eichen, nachdem im Vorjahr 25,5 Mio. Sack geerntet worden seien. Im zweiten großen Produzentenland Brasilien hätten die letzten beiden Robusta-Ernten zwar enttäuscht, doch richte sich der Blick bereits auf die nächste Ernte, für die eine Verbesserung erwartet werde. Dies gelte auch für die nächste brasilianische Arabica-Ernte, so dass auch von dieser Seite wenig Unterstützung für den Robusta-Preis kommen dürfte, solange nicht negative Wettermeldungen insbesondere aus Brasilien für einen Stimmungsumschwung sorgen würden.



Enttäuschende US-Exportzahlen hätten den US-Weizenpreis weiter abrutschen lassen. Mit 413 US-Cents je Scheffel liege er so niedrig wie zuletzt im September. Wie die europäische Ware stehe auch US-Weizen in harter Konkurrenz insbesondere zum russischen Weizen. Russlands Exporte, die aus der diesjährigen Rekordernte gespeist würden, würden sich seit Saisonbeginn im Juli auf 15,6 Mio. Tonnen belaufen - ein Viertel mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Auch der EU-Weizenpreis werde dadurch belastet, zumal der Euro zuletzt auf handelsgewichteter Basis deutlich aufgewertet habe, was die preisliche Wettbewerbsfähigkeit für EU-Weizen mindere. (27.11.2017/ac/a/m)