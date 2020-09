Bonn (www.aktiencheck.de) - In Indien hat der strenge Lockdown dazu geführt, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 23,9 Prozent eingebrochen ist, so die Analysten von Postbank Research.



Zwar rechne Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research, angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen nur mit einer langsamen Erholung der Wirtschaft, erste Hoffnungsschimmer gebe es jedoch bereits. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im August zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder in den expansiven Bereich gestiegen; der Aktienmarkt zeige sich vom schwierigen makroökonomischen Umfeld teilweise losgelöst. Dies liege auch an der guten Entwicklung des größten indischen Privatunternehmens: Reliance Industries stehe für 13 Prozent des MSCI Indien und legte seit Jahresbeginn in Euro um knapp 30 Prozent zu. Der Gesamtmarkt liege auf Jahressicht zwar noch immer neun Prozent im Minus, seit Anfang August aber vier Prozent im Plus. Bei rückläufigen Fallzahlen sowie einer anhaltenden Konjunkturerholung sehe Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research, weiteres Kurspotenzial. Die zuletzt wieder aufgeflammten Grenzstreitigkeiten mit China müssten Anleger jedoch im Auge behalten. (09.09.2020/ac/a/m)





