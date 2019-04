Linz (www.aktiencheck.de) - Seit gestern verhandeln Vertreter Chinas und der USA in Washington über das geplante Handelsabkommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Bereits vor dem Start dieser Verhandlungsrunde sei (etwa durch Financial Times) bekannt gegeben worden, dass die meisten Fragen gelöst seien. Diese Information habe Währungskurse von Emerging Markets weltweit beflügelt. Besonders gut habe sich in den letzten Tagen der Südafrikanische Rand entwickelt. Dazu habe auch die Bestätigung des Investment-Grade-Ratings mit stabilem Outlook durch Moody's beigetragen (nachdem die beiden anderen großen Ratingagenturen Südafrika auf das Ramschniveau abgestuft hätten). Der Kurs des Chinesischen Renminbi (CNY) sei hingegen seit Anfang dieser Woche stabil. Selbst wenn ein Deal mit den USA zustande komme, werde dieser sicherlich so ausgestaltet sein, dass sich dadurch der Handelsbilanzüberschuss Chinas gegenüber dem größten Importland der Welt verringern werde - davon werde der CNY nicht viel profitieren können. (04.04.2019/ac/a/m)





