Bonn (www.aktiencheck.de) - Dass die Staatsverschuldung in den USA wegen der umfangreichen Fiskalpakete massiv ansteigen wird, ist bereits klar, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings würden auch die Verbindlichkeiten der US-Unternehmen im Zuge der Krise kräftig wachsen. Dabei seien sie mit knapp 80 Prozent des BIP schon vor Ausbruch der Pandemie vergleichsweise hoch geesen. Die Entwicklung sei ungewöhnlich, da die Schulden infolge einer verringerten Kreditnachfrage in einer Rezession normalerweise sinken würden. Besorgniserregend sei der Anstieg der Unternehmensverschuldung aber nicht. Er sei vor allem eine Folge staatlicher Kredithilfen in den USA, die in der Krise in großem Umfang in Anspruch genommen würden. Unter bestimmten Bedingungen würden einem Teil der Unternehmen diese Schulden zu einem späteren Zeitpunkt erlassen. Auch sorge die Notenbank mit umfangreichen Maßnahmen in der Krise für außerordentlich günstige Finanzierungskonditionen, wodurch die sonst üblichen Kredit- und Liquiditätsengpässe in einer Rezession vermieden würden. Insbesondere größere Unternehmen hätten dementsprechend ihre Anleiheemissionen hochgefahren. Die FED habe bereits signalisiert, dass sie die Zinsen für längere Zeit auf dem aktuellen Niveau belassen werde. Das höhere Verschuldungsniveau dürfte für die Unternehmen daher tragbar sein und einer konjunkturellen Erholung in den USA nicht im Wege stehen. (18.06.2020/ac/a/m)



