Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,59 Euro +0,31% (17.03.2017, 18:13)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 18,89 -0,11% (17.03.2017, 18:16)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Stephen Walker von RBC Capital Markets:Stephen Walker, Aktienanalyst beim Investmenthaus RBC Capital Markets, äußert laut einer Aktienanalyse nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor weisen die Analysten von RBC Capital Markets darauf hin, dass das Update von Barrick Gold Corp. höhere Schätzungen nach sich ziehe.Davon profitiere die relative Bewertung des Titels. Dank eines positiveren Produktions- und Kostenausblicks dürfte der Aktienkurs in 2017 und 2018 von einer starken Free Cash flow-Generierung profitieren. Das Unternehmen verschaffe sich damit eine gute Ausgangslage um den Schuldenabbau und organische Wachstumsprojekte vorantreiben zu können, so die Einschätzung des Analysten Stephen Walker.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse das Votum "sector perform" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 19,00 auf 23,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,52 Euro -0,76% (17.03.2017, 17:36)