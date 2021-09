NASDAQ-Aktienkurs Himax-Aktie:

11,58 USD -2,69% (13.09.2021, 22:00)



ISIN Himax-Aktie:

US43289P1066



WKN Himax-Aktie:

A0JKBX



Ticker-Symbol Deutschland Himax-Aktie:

H6Q



NASDAQ-Symbol Himax-Aktie:

HIMX



Kurzprofil Himax Technologies:



Himax Technologies Inc. (ISIN: US43289P1066, WKN: A0JKBX, Ticker-Symbol Deutschland: H6Q, NASDAQ-Symbol: HIMX) ist ein Anbieter von fabless Halbleiterlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit integrierten Schaltungen (IC) für Displaytreiber und Zeitsteuerungen, die in Fernsehern, Laptops, Monitoren, Mobiltelefonen, Tablets, Digitalkameras, Autonavigationssystemen und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik verwendet werden.



Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Treiber-IC- und Nicht-Treiber-Produkte. Darüber hinaus entwickelt und liefert das Unternehmen Steuerungen für Touch-Sensor-Displays, Flüssigkristalle auf Silizium-Mikrodisplays, die in handtellergroßen Projektoren und Head Mounted Displays verwendet werden, lichtemittierende Diodentreiber-ICs, Power-Management-ICs, Scaler-Produkte für Monitore und Projektoren, Videoverarbeitungs-IC-Lösungen und Silizium-IPs.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Kameralösungen an, einschließlich komplementärer Metalloxid-Halbleiter-Bildsensoren und Wafer-Level-Optiken, die in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, wie z.B. Mobiltelefon, Tablett, Laptop, Fernseher, PC-Kamera, Automobil, Sicherheit und medizinische Geräte. (14.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Himax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Himax Technologies Inc. (ISIN: US43289P1066, WKN: A0JKBX, Ticker-Symbol Deutschland: H6Q, NASDAQ-Symbol: HIMX) unter die Lupe.Zu den größten Herausforderungen von Unternehmen weltweit gehöre aktuell die Chipknappheit. Es gebe kaum eine Branche, die davon nicht betroffen sei. Umso überraschender sei es, dass Himax als Weltmarktführer im Bereich der Touch- und Display-Treiber (TDDI) davon derzeit nicht profitieren könne.Operativ habe sich Himax jedenfalls bisher keine Blöße geleistet. Im vergangenen Quartal habe Himax die Erlöse um 18 Prozent auf knapp 365 Mio. Dollar gesteigert und habe auch in Sachen Profitabilität deutliche Fortschritte gemacht. Das EPS habe bei 62,3 Cent gelegen und damit sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen der Analysten übertroffen.Das Problem: Die Q2-Ergebnisse wären sogar noch besser ausgefallen, wenn Himax nicht mit Kapazitätsengpässen kämpfen würde. Um die erhöhte Nachfrage nach seinen Produkten zu decken, müsste Himax folglich massiv in den Ausbau seiner Produktionswerkstätten investieren. Und das brauche Zeit und gehe nur auf Kosten der Margen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Himax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Himax-Aktie:9,80 EUR 0,00% (14.09.2021, 13:58)