Börsenplätze Himax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Himax-Aktie:

12,40 EUR -0,80% (15.07.2021, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs Himax-Aktie:

14,61 USD -1,22% (15.07.2021, 16:07)



ISIN Himax-Aktie:

US43289P1066



WKN Himax-Aktie:

A0JKBX



Ticker-Symbol Deutschland Himax-Aktie:

H6Q



NASDAQ-Symbol Himax-Aktie:

HIMX



Kurzprofil Himax Technologies:



Himax Technologies Inc. (ISIN: US43289P1066, WKN: A0JKBX, Ticker-Symbol Deutschland: H6Q, NASDAQ-Symbol: HIMX) ist ein Anbieter von fabless Halbleiterlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit integrierten Schaltungen (IC) für Displaytreiber und Zeitsteuerungen, die in Fernsehern, Laptops, Monitoren, Mobiltelefonen, Tablets, Digitalkameras, Autonavigationssystemen und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik verwendet werden.



Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Treiber-IC- und Nicht-Treiber-Produkte. Darüber hinaus entwickelt und liefert das Unternehmen Steuerungen für Touch-Sensor-Displays, Flüssigkristalle auf Silizium-Mikrodisplays, die in handtellergroßen Projektoren und Head Mounted Displays verwendet werden, lichtemittierende Diodentreiber-ICs, Power-Management-ICs, Scaler-Produkte für Monitore und Projektoren, Videoverarbeitungs-IC-Lösungen und Silizium-IPs.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Kameralösungen an, einschließlich komplementärer Metalloxid-Halbleiter-Bildsensoren und Wafer-Level-Optiken, die in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, wie z.B. Mobiltelefon, Tablett, Laptop, Fernseher, PC-Kamera, Automobil, Sicherheit und medizinische Geräte. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Himax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Himax Technologies Inc. (ISIN: US43289P1066, WKN: A0JKBX, Ticker-Symbol Deutschland: H6Q, NASDAQ-Symbol: HIMX) unter die Lupe.Eine der großen Herausforderungen der Weltwirtschaft sei zurzeit der akute Mangel an Halbleitern. Viele Unternehmen seien deswegen gezwungen, ihre Absatzziele nach unten zu schrauben oder die Preise für ihre Produkte zu erhöhen. Betroffen sei nicht nur die gesamte Hardwarebranche, sondern auch der Autosektor. Diese Entwicklung spiele dem taiwanesischen Chip-Spezialisten Himax in die Hände.Himax sei Weltmarktführer im Bereich der Touch- und Display-Treiber (TDDI), die beispielsweise in TV-Geräten, Monitoren, Notebooks, Smartphones, Navigationssystemen oder Videotechnologien verbaut würden. Zu den Kunden von Himax würden nahezu alle wichtigen Elektronikkonzerne der Welt gehören - wie etwa Lenovo, Sony, Samsung, Huawei oder Foxconn.Zudem entwickle das Unternehmen Chips für 3D-Sensorlösungen und Technologien im Bereich der virtuellen und erweiterten Realitäten - die von Tech-Giganten wie Facebook (Oculus) oder Microsoft (HoloLens) eingesetzt würden.Das Himax-Management habe zuletzt seinen Fokus stark auf die Profitabilität und margenstarke Produkte gesetzt. Und das trage langsam Früchte. Im ersten Quartal 2021 habe die Bruttomarge bei 40 Prozent und damit rund elf Prozent über dem Vorjahreswert gelegen, die operative Marge (28 Prozent) habe sogar um 13 Prozentpunkte den Wert aus dem Vorjahresquartal übertroffen.Der Trend hin zu höheren Umsätzen und Margen dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen. Für das zweite Quartal, Ergebnisse würden am 5. August gemeldet, erwarte Himax ein Erlöswachstum von 15 bis 20 Prozent. Die Bruttomarge solle zwischen sechs und acht Prozentpunkten über dem Q1-Wert liegen."Der Aktionär" hält viel von Himax und empfiehlt risikobewussten Anlegern einzusteigen. Investierte bleiben an Bord, so Emil Jusifov. (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link