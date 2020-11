Tradegate-Aktienkurs HighPoint Resources-Aktie:

7,26 EUR +1,82% (25.11.2020, 11:10)



NYSE-Aktienkurs HighPoint Resources-Aktie:

8,29 EUR -1,89% (25.11.2020, 15:49)



ISIN HighPoint Resources-Aktie:

US43114K2078



WKN HighPoint Resources-Aktie:

A2QEYF



Ticker-Symbol HighPoint Resources-Aktie:

27Z1



NYSE-Symbol HighPoint Resources-Aktie:

HPR



HighPoint Resources Corporation (ISIN: US43114K2078, WKN: A2QEYF, Ticker-Symbol: 27Z1, NYSE-Symbol: HPR) mit Sitz in Denver, Colorado, befasst sich zusammen mit ihren Tochterunternehmen mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den USA. Das Unternehmen ist hauptsächlich am Denver Julesburg Basin in Colorados östlichen Ebenen und Teilen des südöstlichen Wyoming beteiligt. (25.11.2020/ac/a/n)





Denver (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von HighPoint Resources spürbar:Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC fahren ihre Short-Aktivitäten in den Aktien von HighPoint Resources (ISIN: US43114K2078, WKN: A2QEYF, Ticker-Symbol: 27Z1, NYSE-Symbol: HPR) stark zurück.Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 24.11.2020 ihre Netto-Short-Position von 0,68% auf 0,58% der Aktien von HighPoint Resources gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den HighPoint Resources-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,58% der HighPoint Resources-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze HighPoint Resources-Aktie: