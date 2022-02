Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

2,395 EUR +21,82% (01.02.2022, 12:42)



Börse Oslo-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

24,25 NOK +41,81% (01.02.2022, 12:29)



ISIN Hexagon Purus-Aktie:

NO0010904923



WKN Hexagon Purus-Aktie:

A2QKGG



Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

0QJ



Börse Oslo-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

HPUR



Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (01.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Großes Comeback von Hexagon Purus: Das Unternehmen habe einen riesigen Auftrag für Batteriepacks an Land gezogen. Der potenzielle Gesamtauftragswert übersteige die Marktkapitalisierung der Abspaltung von Hexagon Composites deutlich. Kein Wunder, dass die Aktien der Unternehmen durch die Decke gehen würden.Demnach sei Hexagon Purus von einem führenden und langjährigen OEM-Kunden auserkoren worden, um Batteriepacks für die Serienproduktion von batterieelektrischen Schwerlastfahrzeugen zu produzieren.Die Fertigung solle im Jahr 2024 beginnen und bis 2027 andauern. Darüber hinaus gebe es eine Option auf die Verlängerung bis 2029. Den Gesamtgegenwert für den Anfangszeitraum beziffere Hexagon Purus auf 800 Millionen Dollar (711 Millionen Euro). Im Falle, dass die Option ausgeübt werde, steige der Wert sogar auf 1,2 Milliarden Dollar (1,07 Milliarden Euro). Der Liefervertrag unterliege der endgültigen Aushandlung der Bedingungen, so Hexagon Purus im Rahmen einer Pressemitteilung.Ein Pfund von Hexagon Purus, das auch die Aktie der Muttergesellschaft Hexagon Composites um rund ein Fünftel nach oben katapultiere. Die Empfehlung auf die Wasserstoff-Aktie sei vor kurzem im Tech-Sell-off leider ausgestoppt worden.Interessierte Anleger sollten vor einem Neueinstieg eine klare Kursberuhigung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Hexagon Purus-Aktie. (Analyse vom 01.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link