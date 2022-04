Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (11.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":DER AKTIONÄR nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Im Ukraine-Krieg erlebe die Green-Tech-Branche ein großes Comeback. Dazu würden u.a. zahlreiche Wasserstoff-Aktien zählen, die sich mittlerweile deutlich von ihren Tiefständen nach oben hätten absetzen können. So auch die Anteile von Hexagon Purus, die vor gut vier Wochen im Börsendienst "Ver10facher" aufgenommen worden seien. Mit Erfolg.Am 10. März, also vor gut einem Monat, sei Hexagon Purus im Ver10facher zum Kurs von 2,65 Euro vorgestellt worden. Seitdem habe die sich die Dynamik nach oben verstärkt. Zu Wochenbeginn steige der Wasserstoff-Titel sogar auf ein neues Jahreshoch. Die Performance in den zurückliegenden gut vier Wochen: 42 Prozent.Im Börsendienst drehe sich alles um hochinnovative Unternehmen, die langfristig viel Potenzial aufweisen würden und eine realistische Chance hätten, sich zu verviel- oder gar zu verzehnfachen. Auch das Thema Nachhaltigkeit spiele im Ver10facher eine große Rolle. Am 7. April wurde ein äußerst unbekanntes Unternehmen vorgestellt, welches den Kampf gegen Emissionen in einer Branche vorantreibt, die bis dato völlig unter dem Radar vieler politischer Entscheidungsträger und Anleger fliegt, so DER AKTIONÄR. (Analyse vom 11.04.2022)Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie: