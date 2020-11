Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Der Spezialist für Hochdruckbehälter- und systeme habe in Q3/2020 die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und EBITDA deutlich übertroffen. Auch mit zwei neuen Aufträgen für die Geschäftseinheit Hexagon Purus sollte Hexagon Composites bei den Anlegern Pluspunkte sammeln können.Verglichen mit dem Vorjahresquartal hätten die Umsätze bei 770 Mio. Norwegische Kronen (70,9 Mio. Euro) stagniert. Analysten hätten dagegen mit einem Umsatzrückgang auf knapp 742 Mio. Kronen (68,3 Mio. Euro) gerechnet. Das EBITDA habe sich im Berichtszeitraum auf 65 Mio. Kronen (6,0 Mio. Euro) nach 49 Mio. Kronen (4,5 Mio. Euro) in Q3/2019 belaufen. Auch hier hätten Analysten mit 39,7 Mio. Kronen (3,7 Mio. Euro) ein deutlich schlechteres Ergebnis erwartet.Das höhere EBITDA basiere auf einer starken Performance von Agility Fuel Solutions und einem robusten Geschäft bei Hexagon Ragasco. Dagegen entwickle sich das Segment "Mobile Pipelines" weiter schwach.Zudem habe Hexagon Purus einen Auftrag von Hino Trucks (zur Toyota-Gruppe) im Rahmen des Entwicklungsplans für das Projekt Z für drei Lkw gewinnen können. Die Norweger würden Batteriepacks liefern und würden die Antriebsstrang-Integration übernehmen.Die Mischung aus Q3-Zahlen über den Erwartungen und die beiden Aufträge für Hexagon Purus sollten sich positiv auf die Hexagon Composites-Aktie auswirken. Für zusätzliche Impulse könnte der Börsengang der Tochtergesellschaft sorgen.Die Hexagon Composites-Aktie bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2020)