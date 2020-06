Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

3,596 EUR +12,73% (05.06.2020, 22:26)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

37,10 NOK +13,39% (05.06.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (06.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens habe in der zurückliegenden Handelswoche 40% an Wert gewonnen. Und am Wochenende liefere Hexagon Composites neuen Treibstoff für eine Trendfortsetzung.Am Freitag habe der Geschäftsbereich Agility Fuel Solutions einen Rahmendienstleistungsvertrag über die Lieferung von CNG-Kraftstoffsystemen mit einem global agierenden Logistikkunden vermelden. Die Gesellschaft verweise darauf, dass wohl weitere Aufträge folgen würden. Am Samstag lege die Hexagon-Composites-Tochter Mobile Pipelines nach. Für Xpress Natural Gas, einem führenden Full-Service-Anbieter von CNG, sollten 53 TITAN-Transportmodule ausgeliefert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: