Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

5,265 EUR -6,81% (07.12.2020, 16:22



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

55,40 NOK -4,65% (07.12.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (07.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn knicke der norwegische Titel rund zehn Prozent ein. Der plötzliche Kursrückfall habe jedoch eine einfach Erklärung. Im Zuge der Abspaltung von Hexagon Purus werde die Aktie der Muttergesellschaft am Montag ex-Dividende gehandelt, dafür würden Anleger in wenigen Tagen Anteile von dem Börsenneuling eingebucht bekommen.Bedingung dafür war, dass Anleger bis zum Freitag letzter Woche (4. Dezember) die Aktie von Hexagon Composites im Depot haben mussten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bestehende Hexagon Composites-Aktionäre würden somit als Ausgleich für die Abspaltung eine Dividende in Form von Aktien von Hexagon Purus erhalten. Je Aktie der Muttergesellschaft gebe es einen Anteil von 0,15 an einer Hexagon Purus-Aktie. Der erste Handelstag sei der 14. Dezember.Für den AKTIONÄR verfolge der Spezialist für Hochdruckbehälter und -systeme mit dem Listing die richtige Strategie. Mit der Abspaltung der Geschäftseinheit Purus, in der alle Produkte für die Elektromobilität inklusive Wasserstoff gebündelt seien, könnten verborgene Werte gehoben werden. Gleichzeitig verschaffe sich die Gesellschaft mit dem Listing und der damit verbundenen Privatplatzierung frischen finanziellen Spielraum, um Hexagon Purus sukzessive an die Gewinnzone heranzuführen.Investierte Anleger sollten sich vom Abschlag am Montag nicht beunruhigen lassen und die Füße stillhalten. Neueinsteiger können bei Schwäche bei dem hochinteressanten, aber spekulativen norwegischen Wert weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link