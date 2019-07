Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Ein verschobener Auftrag im Wasserstoff-Segment habe die Hexagon Composites-Aktie vergangenen Freitag auf ein neues Mehrmonatstief abstürzen lassen. Das Papier sei aber exakt an der 200-Tage-Linie nach oben abgeprallt. Zu Wochenbeginn setze sich die kurzfristige Aufwärtsbewegung fort, denn das norwegische Unternehmen melde sich mit einem Großauftrag aus den USA zurück. Der Geschäftsbereich "Mobile Pipelines" habe eine Order im Gegenwert von 4 Mio. USD ergattert."Der Aktionär" bleibe langfristig von Hexagon Composites überzeugt. Charttechnisch befinde sich das Papier nach dem Test der 200-Tage-Linie kurz vor dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend. Für mutige Anleger mit Weitblick dürfte sich auf diesem Niveau ein Einstieg lohnen. Zur Absicherung diene ein Stopp bei 3,10 Euro, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: