Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte waren zum Wochenstart von einer höheren Risikoaffinität geprägt, so Patrick Boldt von der Helaba.Fundamentale Impulse von der Datenseite seien zum Wochenbeginn Mangelware gewesen. Umso mehr würden die Finanzmarktteilnehmer hierzulande den Fokus auf das Stimmungsbarometer des ZEW des laufenden Monats richten. Die Vorgaben für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen vonseiten des sentix-Investorenvertrauens seien leicht negativ. Der verlängerte Lockdown dürfte von den Umfrageteilnehmern jedoch mittlerweile weitestgehend verarbeitet sein. Wir machen kaum Überraschungspotenzial auf der Oberseite aus und mit 60 Punkten sollte der Saldo noch deutlich in der Expansionszone liegen, so die Analysten der Helaba. Damit dürften die Hoffnungen, dass auf Sicht von sechs Monaten eine wirtschaftliche Erholung eintrete, gestützt werden. Die Lageeinschätzung werde wohl aufgrund der sich fortsetzenden Corona-Krise aber unverändert im negativen Bereich verharren.In den USA sei das Interesse auf den Empire-State-Index gerichtet. Das Stimmungsbarometer der Industrie der Region New York habe sich zuletzt verschlechtert. Die Impfkampagne mache jedoch gute Fortschritte und die Infektionszahlen seien rückläufig. Dementsprechend dürfte sich die Stimmung im Februar aufhellen, wenngleich die Analysten der Helaba eine moderatere Erholung erwarten würden als der Konsens. (16.02.2021/ac/a/m)