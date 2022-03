Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine geht weiter und noch immer ist ein Ende kaum absehbar, insofern sind alle Erholungen der Risikoneigung mit Vorsicht zu betrachten, denn eine weitere Eskalation ist jederzeit denkbar, so die Analysten der Helaba.Datenseitig gestalte sich der Wochenauftakt zunächst ruhig und erst ab Mittwoch komme etwas Schwung aufseiten der Veröffentlichung von Konjunkturdaten auf. Während die deutschen Erzeugerpreise am Morgen auf den vorhandenen Inflationsdruck hinweisen würden, dürften die EZB-Vertreter bemüht sein, nicht allzu große Zinserhöhungserwartungen aufkommen zu lassen, denn hierzulande habe es bereits heftige Stimmungseinbrüche (ZEW, sentix) in Folge des russischen Feldzugs gegen die Ukraine gegeben.Die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Konjunkturbarometer würden daher mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Es seien zu nennen die vorläufigen PMIs in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie das ifo Geschäftsklima Deutschland. In der Vergangenheit habe sich oftmals gezeigt, dass die Stimmungsumfragen unter den Finanzmarktteilnehmern insbesondere bei externen Schocks und Krisen stärkeren Schwankungen ausgesetzt seien, als die Abfragen zu Lageeinschätzungen und Erwartungen bei den Unternehmen. Dies ändere aber nichts an der Erwartung sich eintrübender Konjunkturperspektiven und der Tatsache, dass die Analysten ein negatives Überraschungspotenzial ausmachen würden. (21.03.2022/ac/a/m)