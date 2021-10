Börsenplätze Hermès-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hermès-Aktie:

1.360,00 EUR +2,14% (22.10.2021, 13:18)



Euronext Paris-Aktienkurs Hermès-Aktie:

1.363,00 EUR +2,64% (22.10.2021, 13:20)



ISIN Hermès-Aktie:

FR0000052292



WKN Hermès-Aktie:

886670



Ticker-Symbol Hermès-Aktie:

HMI



Euronext - Paris Ticker-Symbol Hermès-Aktie:

RMS



Kurzprofil Hermès International SCA:



Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) ist ein französisches Modehaus und Familienunternehmen aus Paris. Es wurde 1837 gegründet und hat sich zu einem der luxuriösesten Hersteller von Mode, Handtaschen, Accessoires und anderen Luxusgütern entwickelt. Hermès steht für hohe Qualität, professionelle Handwerkskunst, Ruhm und zeitlos klassische Designs. (22.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hermès-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüterunternehmens Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI, EN Paris: RMS) unter die Lupe.Hermès habe am gestrigen Donnerstag starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der französische Luxusgüter-Riese und LVMH-Konkurrent habe dabei dabei die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Beim überaus wichtigen "China-Thema" zeige sich das Unternehmen entspannt. Die Aktie habe dennoch einen Haken.Konkret habe Hermès im Berichtszeitraum die Erlöse um 31 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro gesteigert und damit die Prognosen der Analysten geschlagen. Die Experten hätten im Schnitt lediglich mit 2,2 Milliarden Euro gerechnet. Bis zum Ende des dritten Quartals habe sich der konsolidierte Umsatz auf 6,6 Milliarden Euro belaufen, was 35 Prozent über dem Vorkrisenniveau 2019 liege, wie das Unternehmen am Donnerstag berichtet habe.Auf eine drohende Abschwächung in China angesprochen, habe Finanzchef Eric du Halgouët erklärt, dass die Entwicklung der Kundenfrequenz und der durchschnittliche Einkaufskorb im vergangenen Quartal nach oben gezeigt hätten, wie Reuters berichtet habe. Hintergrund: Chinas Präsident Xi Jinping habe Mitte August ein hartes Durchgreifen gegen "übermäßigen" Reichtum im Land angekündigt und die damit die Luxus-Aktie auf Talfahrt geschickt. China sei im Luxusgüter-Bereich der große Wachstumsmarkt.Erfreulich sei vor allem, dass Hermès' Geschäfte - genauso wie bei LVMH - in China weiterhin gut zu laufen scheinen. Allerdings sei die Aktie alles andere als ein Schnäppchen. Daher sollten Anleger, die im Luxusgüter-Bereich investieren wollen, den Fokus auf Branchenprimus LVMH richten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link