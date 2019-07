Die physikalischen Risiken des Klimawandels, wie z.B. die mit Hitze und Wasserknappheit verbundenen Risiken, würden das Potenzial besitzen, die Lieferung von Agrarrohstoffen zu stören. Infolgedessen dürfte bei den Rohstoffen, von denen diese Unternehmen abhängig seien, auf Dauer Ressourcenmangel und Preisvolatilität zu beobachten sein.



Die Wasserknappheit beispielsweise besitze das Potenzial, insbesondere die Hersteller von Haushalts- und Körperpflegeprodukten nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Verbrauchsphase zu belasten. Die Produkte dieser Unternehmen - z.B. Produkte für Waschmaschine und Bad - seien im Gebrauch wasserintensiv. Falls ihre Verkaufsmärkte künftig von der Wasserknappheit betroffen seien, könnte sich dies erheblich auf das Geschäft dieser Unternehmen auswirken.



Wie das CDP richtigerweise betont habe, seien viele Regionen, in denen Wasserknappheit herrsche, wie z.B. Indien und China, auch Gebiete, in denen sich diese Unternehmen auf hohe Wachstumsraten verlassen würden.



Unser Head of European Fixed Income, David Zahn, wies während der Veranstaltung darauf hin, dass Wasserknappheit einer der wesentlichen Faktoren ist, die von den Research-Analysten von Franklin Templeton genau geprüft werden, so die Experten von Franklin Templeton. "Jeder weiß, dass der Zugang zu frischem Wasser rund um den Globus äußerst unterschiedlich ist. Nasse Gegenden werden nasser, trockene Gegenden werden trockener", so Zahn. "Wir als Anleger möchten sicherstellen, dass unsere Portfolios nicht durch eine globale Dürre oder durch Überschwemmungen belastet werden".



Der Analyse der Experten von Franklin Templeton zufolge würden Unternehmen allmählich den Wasserverbrauch berücksichtigen, doch es sei kein einheitlicher Ansatz zu beobachten. "Nach unserer Erfahrung schauen Investment-Grade-Unternehmen generell auf dieses Thema, während sich High-Yield-Unternehmen (jene mit niedrigeren Kreditratings) generell weniger um dieses Thema sorgen und tendenziell eher auf kurzfristige Profite bedacht sind", habe Zahn gesagt.



"Das zunehmende Bewusstsein für Wasserverbrauch bietet eine echte Chance. Sobald Unternehmen erkennen, dass sie, wenn sie dieses Thema in Angriff nehmen, mehr Geld verdienen und ihre Attraktivität für die Anleger erhöhen könnten, ist dies ein echter Gewinn für alle."



Zahn habe auch die Bedeutung der Verbraucher bei der Änderung des Verhaltens von Unternehmen betont. Er habe gesagt: "Viele Entscheidungen in Vorständen orientieren sich am Verhalten der Kunden. Unternehmen wollen Geld verdienen, doch ihre Entscheidungen orientieren sich an ihrem Endverbraucher." Und wie Zahn erläutert habe, werde nicht nur das Verhalten von Unternehmen von der öffentlichen Meinung beeinflusst. Auch staatliche Politik passe sich dieser an, um geänderte Stimmungen abzubilden.



"Nach dem Erfolg der Grünen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, rechnen wir damit, dass ihr Umweltprogramm bei den anstehenden Parlamentssitzungen stark im Fokus stehen wird. Wir erwarten beispielsweise eine gesetzliche Regelung zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und des Wasserverbrauchs."



Der CDP-Bericht habe auch deutliche Belege für einen Wandel der Verbraucherpräferenzen genannt. Die Käufer würden mehr natürliche, chemiefreie und pflanzliche Produkte und einen geringeren Fußabdruck von Verpackungen verlangen.



Unsere eigene Analyse deckt sich mit dem Ergebnis des CDP-Berichts: Es gibt eine Handvoll Unternehmen, die bei Innovation und Risikomanagement rund um die Nachhaltigkeit vorneweg marschieren, so die Experten von Franklin Templeton. Zugegebenermaßen gebe es jedoch eine mangelnde Einheitlichkeit bei der Offenlegung von Daten und auch andere Schwachstellen bestünden fort.



Wir suchen als Anleger nicht unbedingt nach "Best in Class"-Beispielen bei der Umsetzung des Themas Umwelt, Soziales und Governance (ESG), sondern möchten eher einen praktischen Wunsch sehen, Verbesserungen voranzutreiben, so die Experten von Franklin Templeton. Für die Experten sei das Tempo des Wandels hin zu einer Nachhaltigkeitsagenda am wichtigsten. Wenn das Tempo des Wandels zu steigen beginne, signalisiere dies gewöhnlich, dass sich eine Unternehmensleitung nun engagiere. Dies stellt für uns einen Investment Case dar, so die Experten von Franklin Templeton.







