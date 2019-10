Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (10.10.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz: Zurück im Spiel - AktienanalyseDer Modehändler H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) blickt auf drei schwierige Jahre zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Schweden hätten viel Geld in die Hand nehmen müssen, um im Online-Handel nicht den Anschluss zu verlieren - mit entsprechenden Folgen für die Gewinn- und Verlustrechnung. Allmählich aber beginne die Neuausrichtung zu greifen. Im dritten Quartal habe der Gewinn erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder zugelegt. Vor Steuern habe H&M 5,01 Mrd. schwedische Kronen und damit ein Viertel mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Nach Steuern habe der Gewinn von 3,1 auf 3,86 Mrd. Kronen zugelegt. Der Umsatz sei um satte zwölf Prozent auf 62,57 Mrd. Kronen gestiegen. Die Erwartungen der Analysten seien damit übertroffen worden.Die Sommerkollektion sei gut angekommen, habe Unternehmenschef Karl-Johan Persson laut Mitteilung gesagt. Es sei weiterhin mehr Ware zum vollen Preis verkauft worden. Der Online-Umsatz habe sich um 30 Prozent erhöht. Insbesondere in den USA, Russland, Polen und Italien hätten die Umsätze kräftig zugelegt. Aber auch in Deutschland habe das Wachstum bei acht Prozent gelegen.Für Analyst Paul Rossington von der Investmentbank HSBC sei der Modekonzern damit wieder zurück im Spiel. Die Skandinavier hätten strategische Fortschritte gemacht, die ein mehrjähriges Erholungspotenzial stützten, so Rossington. Das dritte Quartal habe beim bereinigten Umsatz und der Gewinndynamik die Wende gebracht. Er habe daher seine vorsichtige Haltung aufgegeben und stufe die Aktie nun als "Kauf" ein (vorher: "Halten"). Gleichzeitig habe Rossington das Kursziel von 185 auf 225 Kronen nach oben geschraubt. Damit traue er den Anteilscheinen Aktie trotz der 60 Prozent-Rally in den vergangenen zehn Monaten einen weiteren Anstieg um 12,5 Prozent zu. (Ausgabe 40/2019)Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:18,20 EUR -1,09% (10.10.2019, 09:44)