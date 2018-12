XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

96,66 EUR (18.12.2018)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (19.12.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel verhindert neues Tief - ChartanalyseIn Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) startete Ende Oktober ausgehend von 92,10 EUR eine schwungvolle Erholung, die es immerhin bis auf 104,10 EUR schaffte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Erst hier seien die Verkäufer nach einer kleinen Topbildung zurückgekehrt und hätten im laufenden Abwärtstrend wieder das Ruder übernommen. Ein neues Tief habe innerhalb dessen zwar noch verhindert werden können, die Aktie sei jedoch auf dem besten Weg zu einem solchen. So sei der Kurs erst am Montag unter die Unterstützung bei 98,02 EUR zurückgefallen.AusblickDieses Jahr scheinen die Bullen in der Henkel-Aktie auf ein Weihnachtsgeschenk verzichten zu müssen. Die Aktie werde kurzfristig verkauft und könnte damit den laufenden Abwärtstrend fortsetzen. In diesem Zusammenhang wären in den nächsten Tagen weitere Kursverluste auf 93,50 bis 92 EUR einzuplanen. Zwischenzeitliche Erholungen seien auf diesem Weg nach unten jederzeit möglich. Eine vollständige Bodenformation und/oder ein nachhaltiger Kursausbruch über 101,45 EUR würden die technische Ausgangsbasis in der Henkel-Aktie jedoch wieder verbessern. Die Käufer könnten dann einen neuen Angriff auf 104 bis 106 EUR starten. (Analyse vom 19.12.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:96,78 EUR -0,33% (19.12.2018, 08:14)