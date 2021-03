Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (04.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Der in Düsseldorf ansässige Konzern Henkel AG & Co. KGaA habe trotz starker Belastungen durch die COVID-19-Pandemie eine robuste Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 geschafft.Wie aus dem jüngst veröffentlichten Zahlenwerk hervorgehe, habe der Konzernumsatz im letzten Jahr bei EUR 19,3 Mrd. gelegen, was einem organischen Rückgang in der Höhe von 0,7% entspreche. Die bereinigte EBIT-Marge von 13,4% sei ebenfalls rückläufig und entspreche einem betrieblichen Ergebnis von EUR 2,6 Mrd. Das Ergebnis je Vorzugsaktie liege bei EUR 4,26.Im Konzern erwarte man für das heurige Jahr eine Normalisierung der Nachfrage in jenen Segmenten, die durch die Pandemie besonderen Auftrieb erhalten hätten. In Relation dazu werde von einem Anstieg der Industrienachfrage rund um den Friseurbedarf ausgegangen. Für 2021 erwarte man ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2% und 5%, eine EBIT-Marge zwischen 13,5% und 14,5%, sowie einen Anstieg des Ergebnisses je Vorzugsaktie zwischen 5% und 15% bei konstanten Wechselkursen. Es werde eine Dividendenzahlung in der Höhe von EUR 1,85 Euro pro Vorzugsaktie vorgeschlagen, was dem Vorjahresniveau entspreche.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Henkel lautete "Halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.03.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.