7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte.



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Im jüngst veröffentlichten Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal weise Henkel einen soliden Jahresauftakt aus, habe die Erwartungen aber knapp verfehlt. Der Konzernumsatz habe sich auf EUR 5,3 Mrd. belaufen, was einem organischen Wachstum von 7,1% entspreche. Dieses sei von einer deutlichen Preiserhöhung getrieben worden, während das abgesetzte Volumen zurückgegangen sei. Besonders hervorzuheben sei der Bereich Adhesive Technologies (organisch +10,7%). Der Umsatz des Unternehmensbereichs Beauty Care sei organisch um 1,2% geringer ausgefallen als im Vorjahr. Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care habe ein organisches Umsatzwachstum von 4,9% erzielt.Die außerordentlich angespannte Lage auf den Rohstoffmärkten und in den globalen Lieferketten habe sich durch den Krieg in der Ukraine weiter verschärft. Infolgedessen seien die Preise für Materialien und Logistikdienstleistungen noch einmal deutlich und stärker als bisher erwartet gestiegen. Neben der Mitte April erfolgten Ankündigung, die Geschäftsaktivitäten in Russland aufzugeben, habe Henkel beschlossen, auch die Aktivitäten in Weißrussland einzustellen. Davon sei ein Gesamtjahresumsatz von rund EUR 1 Mrd. betroffen.In Anbetracht der Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monaten habe der Konzern seinen Ausblick aktualisiert. Bei den Materialpreisen rechne Henkel für das Gesamtjahr nun mit einem Anstieg im mittleren Zwanziger-Prozentbereich gegenüber dem Durchschnitt des Jahres 2021. Zuvor sei ein Anstieg im niedrigen Zehner-Prozentbereich erwartet worden. Für das Geschäftsjahr 2022 würden die Düsseldorfer nun ein organisches Umsatzwachstum auf Konzernebene von +3,5 bis +5,5% (bisher: +2,0 bis +4,0%) erwarten. Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge) werde für den Henkel-Konzern nun in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0% erwartet (bisher: 11,5 bis 13,5%).Damit komme Henkel weiterhin nicht an die Margen aus der Pre-Corona-Zeit heran, was dementsprechend auch die Eigenkapitalrentabilität und infolgedessen auch das Unternehmenswachstum drücke.Am 28. Januar 2022 habe Henkel seine Pläne bekannt gegeben, die Unternehmensbereiche Laundry & Home Care und Beauty Care in einem neuen, integrierten Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands zusammenzufassen - mit einem Fokus auf zwei globale Kategorien, Laundry & Home Care und Hair Care. Durch die Zusammenführung sollte Henkel in vielen Bereichen erhebliche Synergien erzielen, die künftig die Profitabilität erhöhen müsste. Die Restrukturierung werde jedoch deutlich mehr Kosten verursachen als bisher angenommen: EUR 450 bis 500 Mio. versus zuvor angenommenen EUR 200 bis 250.Die Anlegerschaft der Henkel-Aktie sei leidensfähig. Kosteninflation und Lieferkettenengpässe würden das Unternehmen bereits seit längerem strapazieren und ein Ende sei nicht wirklich in Sicht. Die unternehmensinternen Bemühungen zur Schaffung von Synergien und Kosteneinsparungen seien vorhanden, würden aber Zeit benötigen und wiederum selbst Kosten verursachen. Bis das Unternehmen wieder an frühere Wachstumsraten und Rentabilitätskennzahlen herankomme, werde es also noch dauern.Ungeachtet der schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Lage handle es sich bei Henkel aber um ein solides Unternehmen. Es stehe außer Frage, dass der 1876 gegründete Konzern bereits zahlreiche Krisen durchlaufen und auch gemeistert habe. Der Analyst sei zuversichtlich, dass dies auch im aktuellen Umfeld der Fall sein werde und die Anlegerschaft mittel- bis langfristig von höheren Kursniveaus werde profitieren können. Vor allem auch deshalb, weil die Aktie auf sehr attraktiven Bewertungsniveaus handle.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Kaufempfehlung für die Henkel-Aktie aufrecht, passt jedoch das Kursziel nach unten auf 72,00 Euro an. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2022 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. (Analyse vom 12.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: