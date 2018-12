XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

101,90 EUR -0,44% (30.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

103,40 EUR +1,12% (03.12.2018, 09:11)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (03.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse der DZ BANK:Das Geschäft des Konsumgüterproduzenten Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unterteilt sich in die drei Bereiche Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im abgelaufenen dritten Quartal habe sich der Konzern mit negativen Währungsentwicklungen insbesondere in den Emerging Markets und gestiegenen Materialpreisen konfrontiert gesehen. Gleichwohl habe es Henkel geschafft, weiter zu wachsen. Der Konzernumsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nominal um 1,1% auf 5.037 Mio. Euro erhöht. Organisch, d.h. bereinigt um Wechselkurseinflüsse und Akquisitionen/Divestments, habe der Umsatzzuwachs bei 2,7% gelegen. Maßgeblichen Anteil daran hätten eine starke organische Entwicklung des Bereichs Adhesive Technologies sowie eine gute Umsatzentwicklung im Bereich Laundry & Home Care gehabt. Regional betrachtet habe Henkel vor allem in den Wachstumsregionen (Osteuropa, Afrika/Nahost, Lateinamerika, Asien (ohne Japan)) starke Umsatzanstiege verzeichnet.Die negativen Währungseffekte sowie die höheren Materialkosten habe Henkel durch Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen kompensieren können. Und so habe auch das bereinigte betriebliche Ergebnis (EBIT) im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 3,3% auf 926 Mio. Euro zugelegt. Dabei habe es Henkel geschafft, zugleich die Profitabilität zu erhöhen, wie der Anstieg der bereinigten Umsatzrendite (EBIT-Marge) um 0,4 Prozentpunkte auf 18,4% belege.Hans Van Bylen, Vorstandsvorsitzender von Henkel, habe mit Blick auf das anhaltend herausfordernde Marktumfeld und die Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Profitabilität von einer guten Entwicklung im dritten Quartal gesprochen, zu der alle drei Unternehmensbereiche beigetragen hätten. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden. Im Gesamtjahr erwarte der Vorstand ein organisches Wachstum des Konzernumsatzes in Höhe von 2% bis 4%, wiederum maßgeblich getragen vom Klebstoffgeschäft. Die bereinigte EBIT-Marge solle sich gegenüber 2017 von 17,3% auf rund 18% verbessern. Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie werde ein Anstieg zwischen 3% und 6% erwartet.Auf der anderen Seite sehen wir die Henkel-Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet, so die Analysten der DZ BANK. Zudem besitze der Konzern ein Produktportfolio mit starken Marken und habe die bereinigte EBIT-Marge in den letzten Jahren kontinuierlich steigern können. (Stand vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: