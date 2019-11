XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (20.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Kurz vor seinem vorzeitigen Ausscheiden zum Jahreswechsel habe der Vorstandsvorsitzende Van Bylen den Anlegern mit den Q3-Zahlen keine erfreulichen Neuigkeiten verkünden können. Während der Umsatz selbst mit Rückenwind von der Währungsseite nur moderat zugelegt habe, organisch sogar leicht geschrumpft sei und dabei die Klebstoff- und die Kosmetiksparte weiter geschwächelt hätten, hätten die Ergebnisgrößen ihren Sinkflug fortgesetzt. Hier hätten sich allerdings auch Investitionen belastend ausgewirkt, mit denen das Wachstum gefördert werden solle. Als Nachfolger an der Unternehmensspitze habe der bisherige Finanzvorstand Knobel aber noch einiges zu tun, um den Konzern wieder auf den gewohnten Wachstumspfad zurückzuführen. Das anhaltend schwierige Wettbewerbsumfeld insbesondere in den reifen Märkten mache die Aufgabe nicht leichter.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, hat das Kursziel nochmals etwas zurückgenommen (von EUR 86,00 auf EUR 85,00) und bleibt bei seiner "halten"-Empfehlung für die Henkel-Vorzugsaktie. (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: