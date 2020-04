Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (08.04.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel: Deutliche Kurserholung - ChartanalyseDie Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 129,90 EUR aus dem Juni 2017 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei der Wert am 16. März auf ein Tief bei 62,24 EUR und damit nahe an das 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab Februar 2009 zurückgefallen. Dieses Retracement liege bei 60,44 EUR. Zudem habe die Aktie mit diesem Tief kurzzeitig unter der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung seit Juni 2017 notiert. In den letzten Tagen habe sich der Wert deutlich erholt. Bereits am Freitag habe er das Gap geschlossen.Mit diesem Ausbruch habe es ein Fortsetzungssignal für die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen gegeben. Allerdings liege im Bereich zwischen 80,70 und 82,86 EUR eine wichtige Widerstandszone. Diese sollte der Wert kurzfristig noch erreichen. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 73,16 EUR kommen, dann wäre dies ein starken Warnschuss für die Bullen. Denn in diesem Fall könnte es sogar zur Wideraufnahme der Abwärtsbewegung und damit zu einem Rückfall in den Bereich um 62,24 bis 60,44 EUR kommen. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:76,78 EUR +3,95% (07.04.2020, 17:35)