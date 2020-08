XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

85,40 EUR -0,58% (06.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

85,18 EUR -0,51% (07.08.2020, 08:00)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (07.08.2020/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die gestern von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) vorgelegten Quartalszahlen kamen am Markt zunächst gar nicht gut an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der ersten Handelsstunde sei die Aktie verkauft worden, womit der Unterstützungsbereich knapp unterhalb von 83 EUR noch einmal getestet worden sei. Glücklicherweise habe sich hier ausreichend Kaufinteresse gezeigt, um einen bärischen Ausbruch zu verhindern. Am Ende sei die Aktie zwar immer noch mit einem Minus von 0,58% aus dem Handel gegangen, habe sich aber auch mit diesem schon wieder bereits deutlich vom Support absetzen können.AusblickIn der Henkel-Aktie habe den Bullen in den vergangenen Tagen die Kraft gefehlt, den laufenden Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Die Basis dafür sei aber trotz der jüngsten Konsolidierung vorhanden. Sollte der Widerstandsbereich bis hin zu knapp 88 EUR überwunden werden, könnten die Kurse weiter auf 90/92 und sogar wieder bis in den Preisbereich von 96-98 EUR durchstarten. Temporäre Konsolidierungen wären aber weiterhin einzuplanen. Von einer Kaufwelle sollte man sich vorerst jedoch verabschieden, wenn es zu nachhaltigen Kursen unterhalb von ca. 82 EUR komme. Statt einer neuen Rally könnte es dann zu einer Korrekturwelle zurück auf 78,84 EUR kommen. (Analyse vom 07.08.2020)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: