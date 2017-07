Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

119,726 EUR +0,33% (10.07.2017, 14:52)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (10.07.2017/ac/a/d)





New York (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Richard Taylor von Morgan Stanley:Richard Taylor, Analyst von Morgan Stanley, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) auf.Der Düsseldorfer Konzern sei führend im Klebstoffsegment, verfüge über starke Marken und sei aktiv in Märkten mit hohen Einstiegsbarrieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach einer Periode großer Erfolge im Hinblick auf Unternehmenskultur, Margen und Aktienkursentwicklung rechne Taylor bei Henkel jedoch mit einem nun beschwerlichen Kurs, was das weitere Umsatzwachstum betreffe.Richard Taylor, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Henkel-Vorzugsaktie mit dem Votum "equal-weight" und einem Kursziel von 135 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 10.07.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:119,75 EUR +0,50% (10.07.2017, 14:27)