Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (14.11.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Das Unternehmen sei zwar in Q3 beim Umsatz und – auf bereinigter Basis – bei den Ergebnisgrößen sogar überproportional dazu gewachsen, habe mit den Zahlen die hochgesteckten Markterwartungen jedoch nicht ganz erfüllen können. Auffällig sei der starke negative Währungseffekt gewesen, während in der ersten Jahreshälfte die Wechselkursveränderungen noch einen neutralen Einfluss gehabt hätten. Diesen Umstand habe der Vorstand jetzt auch in seinem Ausblick für 2017 berücksichtigt. Trotzdem sei die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie geringfügig erhöht worden. Alles in allem habe die Quartalsmitteilung an der Börse jedoch nicht überzeugen können.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Henkel-Vorzugsaktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel sei von EUR 114,00 auf EUR 112,00 gesenkt worden. (Analyse vom 14.11.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:115,70 EUR -4,34% (14.11.2017, 12:44)