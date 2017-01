Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (11.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Optimistischer Unternehmensausblick - AktienanalyseDas Management von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) gab auf der Investorenkonferenz am 17. November trotz des gegenwärtig herausfordernden Marktumfeldes in einigen Regionen einen optimistischen Ausblick, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Zeitraum von 2017 bis 2020 rechne das Henkel-Management mit einem durchschnittlichen organischen Umsatzwachstum in einer Bandbreite zwischen 2 und 4% und einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie zwischen 7 und 9%. Auf die zehn größten Marken von Henkel würden nach Unternehmensangaben bereits heute 60 Prozent des Konzernumsatzes entfallen. Bis 2020 solle dieser Anteil laut Management auf 75% steigen.Positiv zu werten sei nach Meinung der Analysten, dass Henkel mit der am 1. September 2016 vollzogenen Übernahme des amerikanischen Wasch- und Reinigungsmittelkonzerns "The Sun Products Corpo-ration" zur Nummer zwei auf dem nordamerikanischen Waschmittelmarkt aufgerückt sei.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:113,80 EUR -0,35% (11.01.2017, 15:04)