XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

122,35 EUR +0,12% (07.11.2017, 09:57)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (07.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Das Unternehmen werde am 14. November die Q3-Zahlen veröffentlichen. Wegen der erstmaligen Einbeziehung von The Sun Products gehe die Analystin wieder von einer erfreulichen Quartalsentwicklung aus und rechne mit einem Umsatzanstieg von 7,8% auf 5,12 (Vj.: 4,75) Mrd. Euro. Nach dem schwächeren Q2 (+2,2% y/y) dürfte das organische Umsatzwachstum wieder an Dynamik gewonnen haben. Als Wachstumstreiber sehe sie dabei wie auch schon in den Vorquartalen das größte Segment Adhesive Technologies, das nach wie vor von einer starken Entwicklung im Elektronik-/allgemeinen Industriegeschäft profitiert haben dürfte. Die letztlich enttäuschende organische Entwicklung im Segment Kosmetik/Körperpflege (u.a. erstmalige Stagnation in Q2) sollte weiterhin von der anhaltenden Marktschwäche im Konsumgüterbereich (u.a. hoher Preisdruck) belastet sein.Auf der Ergebnisebene gehe die Analystin beim bereinigten Konzern-EBIT von einem Anstieg auf 909 (Vj.: 837) Mio. Euro aus, was nach einem leichten Anstieg in H1 für die - neben dem Q2 im Jahresverlauf traditionell stärkste - bereinigte EBIT-Marge eine leichte Verbesserung impliziere (17,8% (Vj.: 17,6%)). Alles in allem gehe sie davon aus, dass das Q3-Zahlenwerk - trotz des aktuell hohen Preisdrucks (hohe Wettbewerbsintensität) im Konsumgüterbereich - im Rahmen der Unternehmenszielsetzung für 2017 liegen werde, die bestätigt werden sollte (u.a. organischer Umsatz: +2% bis +4% (2016: +3,1%) y/y; bereinigte EBIT-Marge: >17,0% (2016: 16,9%)).Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:122,375 EUR +0,11% (07.11.2017, 09:50)