XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

106,75 EUR -1,70% (02.03.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

106,85 EUR -1,00% (02.03.2018, 15:51)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (02.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Digitalisierung als neuer Wachstumsmotor - AktienanalyseDer Konsumgüter-Hersteller Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit in den drei Geschäftsbereichen Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel) tätig, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Vergangene Woche habe das Düsseldorfer Unternehmen die Geschäftszahlen für das Jahr 2017 veröffentlicht. Besonders positiv habe hier die Klebstoffsparte hervorgestochen. Mit einem Umsatzwachstum um 5,0% auf 9.387 Mio. Euro habe dieser Bereich einen großen Teil zum Gesamtumsatz beigetragen. Ebenfalls erfreulich sei die Entwicklung im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr sei hier der Umsatz um 2,0% auf 6.651 Mrd. Euro geklettert. Enttäuschend sei dagegen das Ergebnis der Beauty-Sparte gewesen. Im 4. Quartal 2017 sei hier sogar ein Umsatzrückgang von 1,0% verbucht worden. Auf Gesamtjahressicht habe gerade noch ein kleiner Umsatzanstieg von 0,5% auf 3.868 Mrd. Euro erzielt werden können. Insgesamt sei der Umsatz um 3,1% im Vergleich zum Vorjahr auf 20.029 Mrd. Euro gewachsen. Henkel habe somit zum ersten Mal seit Bestehen die Marke von 20 Mrd. Euro knacken können.Alle drei Bereiche hätten zudem auch einen positiven Anteil zum bereinigten betrieblichen Ergebnis (EBIT) beigetragen. Im Vergleich zum Vorjahr sei dieses um 9,1% auf 3.461 Mio. Euro angestiegen. Um denselben Prozentsatz habe sich auch das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie auf den neuen Höchstwert von 5,85 Euro erhöht. Aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses solle die Dividende der Vorzugsaktien um 10,5% auf 1,79 Euro und die der Stammaktien um 10,6% auf 1,77 Euro pro Aktie erhöht werden. Dies wären die bis dato höchsten Ausschüttungen der Unternehmensgeschichte.Einen wichtigen Beitrag für das zukünftige Wachstum solle die im Herbst 2016 ins Leben gerufene Strategie 2020+ liefern. Vorstand Hans Van Bylen strebe in den nächsten Jahren ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4% sowie eine Steigerung des bereinigten Ergebnisses pro Vorzugsaktie von 7 bis 9% an. Um dies zu erreichen, verfolge Henkel im Rahmen der Strategie 2020+ vier strategische Prioritäten: Wachstum vorantreiben, Digitalisierung beschleunigen, Agilität steigern und in Wachstum investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: