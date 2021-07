Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

83,72 EUR +1,68% (12.07.2021, 20:46)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

84,28 EUR +2,36% (12.07.2021, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (12.07.2021/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Shortseller Point72 Asset Management, L.P. erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der HelloFresh SE signifikant:Die Shortseller des Hedgefonds Point72 Asset Management, L.P. halten die Aktien der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter Beschuss.Die Finanzprofis von Point72 Asset Management, L.P. mit Sitz in Stamford, Connecticut, USA, haben am 08.07.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,74% der HelloFresh-Aktien ausgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HelloFresh SE:0,74% Point72 Asset Management, L.P. (08.07.2021)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HelloFresh SE: mindestens 3,32%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.