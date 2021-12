Die Aktie von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) sei um mehr als 6% abgestürzt, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick auf die Gewinne im Jahr 2022 gegeben habe.



Die Aktien von Umicore (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) seien um mehr als 5% gefallen, nachdem das belgische Chemie- und Recyclingunternehmen Pläne zur Gründung eines Unternehmens für Batteriematerialien bekannt gab, das die Batteriezellenproduktion von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) beliefern soll, da der deutsche Automobilhersteller die Produktion von Elektrofahrzeugen ausbaut.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) sei um fast 3% gefallen, nachdem Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) die Aktie des Chipherstellers auf "overweight" zurückgestuft habe.



Die Aktien von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) seien um fast 3% gefallen, nachdem der Reiseveranstalter einen Jahresverlust von über 2 Mrd. Euro verzeichnet und gewarnt habe, dass die Nachrichten um Omicron die Buchungen gebremst hätten. (08.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices begannen den heutigen Handelstag mit gemischten Gefühlen, nachdem sie gestern um mehr als 2% zugelegt hatten, da die Händler die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe gegen die Omicron-Variante abwägten, so die Experten von XTB.Die Aktien des deutschen Unternehmens BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), das in Zusammenarbeit mit Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) COVID-19-Impfstoffe herstelle, seien um mehr als 6% gefallen, nachdem eine Studie gezeigt habe, dass die Omicron-Variante den Schutz durch zwei Dosen ihres COVID-19-Impfstoffs teilweise umgehen könne. Eine frühere Studie habe gezeigt, dass die von GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) in Zusammenarbeit mit Vir Biotechnology (ISIN: US92764N1028, WKN: A2PS0P, NASDAQ-Ticker-Symbol: VIR) entwickelte Behandlung auf Antikörperbasis wirksam gegen diese Variante gewesen sei. Am Mittwoch gehe auch in Deutschland eine Ära zu Ende: Olaf Scholz werde Bundeskanzler und löse Angela Merkel ab.