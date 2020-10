XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

54,55 EUR +6,86% (16.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

55,45 EUR +2,78% (19.10.2020, 08:41)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.10.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Weitere Kursgewinne möglich - ChartanalyseDie HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie gehöre zu den Profiteuren der Coronakrise. Am 10. Juli 2020 habe sie ein Allzeithoch bei 53,35 EUR erreicht. Anschließend habe der Wert konsolidiert. Dabei sei er am 4. September auf ein Tief bei 36,20 EUR zurückgefallen. Seit diesem Tief ziehe die Aktie wieder deutlich an. Am 28. September sei der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Juli 2020 gelungen. Nach einem Zwischenhoch bei 49,42 EUR habe der Wert im Rahmen eines Pullbacks noch einmal auf den gebrochenen Abwärtstrend zurückgesetzt. Anschließend sei der Aktienkurs wieder geklettert.Das Chartbild der HelloFresh-Aktie mache einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es zu weiteren Kursgewinnen bis zunächst ca. 56,90 EUR und später 60,86 EUR kommen. Sogar ein Anstieg in Richtung 73,77 EUR erscheine möglich. Rücksetzer sollten spätestens bei 49,42 EUR enden. Denn ein stabiler Rückfall unter diese Marke würde die Gefahr eines großen Doppeltops heraufbeschwören. Zumindest wäre dann mit einem Test des Konsolidierungstiefs aus dem September bei 36,20 EUR zu rechnen. (Analyse vom 19.10.2020)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: