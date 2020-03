Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (03.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenanbieter HelloFresh habe am Dienstag endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Wie erwartet habe das Unternehmen auf bereinigter EBITDA-Basis erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Auch im laufenden Jahr sollten Umsatz und Profitabilität weiter kräftig steigen.Der währungsbereinigte Umsatz von HelloFresh sei im vergangenen Jahr um 37 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) habe sich auf 46,5 Millionen Euro belaufen und damit auf Jahressicht erstmals im positiven Bereich gelegen. Zum Vergleich: Für 2018 sei noch ein operativer Verlust von 54,4 Millionen Euro ausgewiesen worden. Die bereinigte EBITDA-Marge sei bei 2,6 Prozent gelandet.Unter dem Strich habe zwar noch ein Netto-Verlust von 7,4 Millionen Euro gestanden. Doch auch dieser sei deutlich geringer ausgefallen als der Vorjahresverlust von 90,6 Millionen Euro.Mit dem endgültigen Zahlenwerk habe HelloFresh die vorläufigen Eckdaten von Mitte Januar bestätigt. Für eine positive Überraschung sorge am Dienstagmorgen allerdings der Ausblick. Im vorbörslichen Handel bei Tradegate steige die Aktie um bis zu 7 Prozent und nehme damit ihr bisheriges Allzeithoch bei 25,55 Euro wieder ins Visier.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 03.03.2020)Mit Material von dpa-AFX.