Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

26,45 EUR +4,34% (05.03.2020, 11:27)



Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

26,30 EUR +5,20% (05.03.2020, 11:16)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Ein Rekordhoch stehe am Donnerstag für die HelloFresh-Aktie an. Zu einer Kaufempfehlung der Investmentbank JPMorgan sei die überraschende Aufnahme in den MDAX der mittelgroßen Börsentitel hinzugekommen. HelloFresh ersetze im MDAX in Kürze das Papier des Chipentwicklers Dialog Semiconductor.Die Deutsche Börse AG habe in der Mitteilung den Grund für die Herausnahme gemäß der Fast-Exit-Regeln nicht erläutert. Es dürfte jedoch am Austritt Großbritanniens aus der EU zum 31. Januar liegen.Wichtig seien Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indices exakt nachbilden würden (ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link