Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

35,74 EUR +6,12% (05.05.2020, 13:26)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

35,12 EUR +6,49% (05.05.2020, 13:11)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Angehobene Jahresziele hätten am Dienstag die Aktien des Kochboxenlieferanten HelloFresh auf ein Rekordhoch katapultiert. Das Papier sei kurz nach dem Handelsstart prozentual zweistellig bis auf 36,60 Euro hoch gesprungen. Zuletzt habe das Plus 6,0 Prozent auf 34,96 Euro betragen. Händler und Analysten hätten die "sehr starken Quartalszahlen" von HelloFresh gelobt. Der Anbieter zähle zu den wenigen Gewinnern der Corona-Krise. Ein insgesamt "solides erstes Quartal" habe etwa J.P. Morgan-Analyst Marcus Diebel dem endgültigen Zahlenwerk attestiert. Mit den zugleich hochgesteckten Jahreszielen sei der Konzern außerdem den hohen Markterwartungen gerecht geworden.Beide Segmente, sowohl USA als auch International, hätten deutlich zum Umsatzwachstum beigetragen, wobei der US-Bereich mit einem Plus von über 80 Prozent besonders kräftig gewachsen sei, habe ein Händler mit Blick auf die Quartalsentwicklung gesagt. Er habe zugleich die "solide Deckungsbeitragsmarge" hervorgehoben, die im ersten Quartal mit 28,8 Prozent zwar leicht unter dem Vorjahreswert von 29,0 Prozent gelegen habe, "aber immer noch sehr gut sei". Wegen Extra-Schutzmaßnahmen aufgrund der Covid-19-Gefahren habe er mit einem deutlich negativeren Einfluss auf die Marge gerechnet. "Die durchschnittlichen Analystenschätzungen dürften nach diesen starken Zahlen wohl steigen", erwarte er.Barclays-Analystin Alvira Rao habe ebenfalls die starke Geschäftsentwicklung beider HelloFresh-Segmente sowie die vor allem in den USA starke operative Profitabilität gelobt. Auch die Bilanz sei stark, habe sie kommentiert und auf die Nettocash-Position zum Quartalsschluss verwiesen. Wie HelloFresh berichtet habe, sei der freie Barmittelfluss im ersten Quartal mit 111 Millionen Euro "stark positiv" gewesen und habe "die ohnehin starke Liquidität" des Unternehmens bis zum Ende des Quartals auf knapp 300 Millionen Euro erhöht.Die Erfolgsstory HelloFresh sei 2017 von der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet an die Börse gebracht worden. Im Mai 2019 sei Rocket dann als Anteilseigner ausgestiegen. Jüngst im März, inmitten der Corona-Krise, sei die Aktie aus dem Kleinwerte-Index SDAX in den MDAX der mittelgroßen deutschen Börsentitel aufgestiegen - und habe kurz darauf mit starken Eckzahlen zum ersten Quartal überrascht, die an diesem Dienstag nun präzisiert worden seien. Das Unternehmen profitiere im Zuge der Corona-Krise davon, dass mehr Menschen daheim kochen würden."Der Aktionär" spekuliert im "Aktionär"-Depot und im Real-Depot auf weiter steigende Kurse, so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.05.2020)Mit Material von dpa-AFX