Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

47,36 EUR +3,14% (02.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

48,90 EUR +2,82% (03.11.2020, 08:14)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (03.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenversender habe im abgelaufenen Quartal dank des starken Wachstums in der Corona-Krise seinen Gewinn mehr als verdreifacht. Unter dem Strich habe das Berliner Unternehmen zwischen Juli und Ende September 74,4 Mio. Euro erwirtschaftet, wie HelloFresh am Dienstag bei der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitgeteilt habe. Der Online-Lieferdienst profitiert davon, dass Kunden verstärkt zu Hause bleiben und selbst kochen würden oder auch davon, dass die Gastronomie wie aktuell wieder geschlossen sei. Die Mitte Oktober erhöhte Prognose habe das Management bestätigt."Der Aktionär" bleibe weiterhin optimistisch und sehe das Kursziel für die HelloFresh-Aktie bei 60 Euro, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link