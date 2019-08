Mit Material von dpaAFX



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (13.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Aktie von HelloFresh gelinge am Dienstag der Ausbruch aus einer monatelangen Seitwärtsbewegung. Nach starken Quartalszahlen könne die Aktie im frühen Handel satte 6% auf über 10,00 Euro zulegen.Der Versender von Kochboxen habe im zweiten Quartal zum ersten Mal überhaupt ein positives bereinigtes operatives Ergebnis erzielt, das gelichzeitig auch noch über den Analystenschätzungen liege. Doch nicht nur das begeistere die Anleger.Denn HelloFresh werde nach den Zahlen zum zweiten Quartal optimistischer. Aufgrund eines starken Halbjahres rechne das Unternehmen nun, das obere Ende der bisherigen Jahresziele zu erreichen. Demnach solle der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um etwa 28 bis 30 Prozent zulegen.Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge solle im Bereich von minus ein bis plus ein Prozent liegen. Zuvor habe der Konzern ein Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent bei konstanten Wechselkursen und eine bereinigte EBITDA-Marge von minus zwei bis plus ein Prozent auf dem Zettel gehabt.Die Zahl der Bestellungen habe um mehr als ein Drittel auf 8,9 Millionen angezogen. Insgesamt habe der Kochboxen-Versender rund 2,4 Millionen aktive Kunden, etwa ein Drittel mehr als im Vorjahresquartal."Der Aktionär" bleibt nach zwei ausgestoppten Empfehlungen bei HelloFresh vorerst an der Seitenlinie. Keine Aktie für die aktuelle Marktphase - zudem scheint das Ausbruchsmomentum schnell wieder abzuflachen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 13.08.2019)