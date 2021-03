Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh habe den Sprung in den DAX verpasst, habe beim Kampf um den Einzug in den bedeutendsten deutschen Index Siemens Energy an sich vorbei ziehen lassen müssen. Bei Aktionären des Berliner Unternehmens habe das für lange Gesichter gesorgt. Jetzt scheine die Enttäuschung überwunden.Ein Drittel weg - diesen Verlust hätten Aktionäre des Kochboxenversenders zuletzt hinnehmen müssen. Die Notierung sei nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen und Monate deutlich zurückgegangen. Bei aller Enttäuschung über die jüngste Entwicklung - wirklich neu sei das für länger investierte Anleger nicht gewesen. Aktueller Anlass neben der zu erwartenden Konsolidierung nach einem solchen Anstieg: Der verpasste Einzug in den DAX. Mittlerweile wachse allerdings die Zuversicht, dass HelloFresh bei der nächsten Anpassung berücksichtigt werden könnte.Mit Blick auf die Kursentwicklung würden kurzfristig ohnehin andere Faktoren eine Rolle spielen: Der Chart sende jetzt frische Signale. Die Konsolidierung habe oberhalb der 200-Tage-Linie gestoppt. Der Aufwärtstrend seit Ausbruch der Corona-Krise sei bestätigt worden.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link