Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (26.04.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktie: In mehreren Wellen nach oben - AktienanalyseHelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) gelang der Börsengang im November 2017 nur mit Hängen und Würgen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit 10,25 Euro seien die Aktien des Kochboxenversenders in der Mitte der von 9,00 bis 11,50 Euro reichenden Preisspanne platziert worden. Die anschließende Kursentwicklung könne sich aber durchaus sehen lassen. Nach einem kleinen Kursknick sei es bis März 2018 auf 14,88 Euro nach oben gegangen. Großaktionär Rocket Internet habe nun die Gunst der Stunde genutzt, um sich von 12,2 Mio. Papieren zu trennen. Die Anteile seien zu je 12,30 Euro platziert worden. Damit habe Rocket Internet 150 Mio. Euro eingenommen. Prompt sei die HelloFresh-Aktie - wie in solchen Fällen üblich - zunächst auf den Platzierungspreis gefallen. Später sei es sogar deutlich darunter gegangen, ehe eine Erholung eingesetzt habe.Die Aufwärtsbewegung könnte anhalten, schließlich sei der Aufstieg in den SDAX jetzt deutlich näher gerückt. Zuletzt hätten die sinkenden Börsenumsätze noch dagegen gesprochen. Doch mit der Platzierung dürfte sich die Liquidität spürbar erhöhen. Auch beim Kriterium Börsenwert mache HelloFresh Boden gut. Somit könnte der Aufstieg bereits zum nächsten Umstellungstermin im Juni erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: