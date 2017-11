Aus jedem Blickwinkel ist die Heliad Equity Partners-Aktie sehr spannend und ein Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Klappe alles, seien natürlich locker 50% oder mehr drin. Da dies bei Beteiligungsgesellschaften aber sehr selten der Fall ist, wollen die Experten von "Vorstandswoche.de" nicht ganz so euphorisch sein. Allerdings dürften mit guten News aus dem Portfolio 20 bis 30% Kursgewinn drin sein. Nebenbei: Heliad wolle jedes Jahr so viel Dividende auszahlen, dass die Dividendenrendite dann zum jeweiligen Kurs mindestens 3% betrage. Somit dürfte die Heliad Equity Partners-Aktie nach unten gut abgesichert sein. (Analyse vom 27.11.2017)



27.11.2017



DE000A0L1NN5



A0L1NN



HPBK



Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert.



Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com. (27.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Heliad Equity Partners-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) unter die Lupe.Heliad sei schon längst wieder aus ihrem Schlaf erwacht und könne an der Börse wieder mit einer guten Performance überzeugen. Nehme man einmal das Portfolio zur Hand, dann zeige sich recht schnell, dass die Aktie von Heliad weiterhin alles andere als teuer bewertet sei. Aufgrund der erfreulichen Performance des Portfolios, kombiniert insbesondere mit einer potenziellen Hammer-News eines Portfoliounternehmens, der Tiani Spirit, sollte die Aktie im Kurs weiter nach oben anziehen. Der Fokus von Heliad liege auf so genannten "Special Situations", also auf Firmen, die sich aus verschiedensten Gründen gerade in einer Sondersituation befinden würden und hohes Wertsteigerungspotenzial hätten. Aktuell würden die Frankfurter an der Börse mit knapp 80 Mio. Euro kapitalisiert. Nach den Berechnungen der Experten sollte der NAV, der immer quartalsweise bekannt gegeben werde, aktuell sogar bei ca. 110 Mio. Euro liegen oder etwa 11 Euro je Aktie.Das Portfolio von Heliad könne in zwei Gruppen unterteilt werden: Börsennotierte und nicht-börsennotierte Beteiligungen. Die börsennotierten Beteiligungen würden weniger Potenzial für positive Überraschungen bieten, weil sie bereits zu ihren aktuellen Bewertungen im NAV eingepreist seien. Der größte Anteil des NAV - ca. 60% - entfalle auf die FinTech Group. Heliad hält an der börsennotierten Technologiebank ca. 16%. Alleine das Paket an der FinTech Group habe aktuell einen Marktwert von etwa 65 Mio. Euro. Das sei fast die gesamte Kapitalisierung von Heliad, die alleine durch diese Beteiligung abgedeckt sei. Dazu müsse man wissen, dass Heliad diese Beteiligung sehr günstig vor Jahren gekauft habe und damit ein riesiger Profit realisiert werden könnte. Wie zu hören sei, seien akut aber noch keine nennenswerten Verkäufe geplant.Die Aktie von FinTech Group mit ihrem CEO Frank Niehage gehöre bekanntlich zu den Favoriten der Experten und erscheine weiterhin aussichtsreich. Analysten würden die Aktie ebenfalls loben. Geradezu euphorisch seien die Analysten der Commerzbank, die jüngst das Kursziel von FinTech Group von 22 auf 30 Euro erhöht hätten. Sollte die Aktie tatsächlich auf ca. 30 Euro steigen, werde der NAV von Heliad nochmals signifikant steigen. Nicht auszuschließen, dass Heliad den Profit bald auch in Bargeld realisieren könne. Um die FinTech Group würden sich immer wieder Übernahmegerüchte ranken. Wie den Experten Heliad-CEO Thomas Hanke im Hintergrundgespräch mitteile, wäre er bei Offerten von Kursen über 30 Euro nicht abgeneigt, die Beteiligung zu verkaufen.Noch spannender werde es aber im nicht-börsennotierten Teil. Die meisten der nicht-börsennotierten Beteiligungen seien noch zur Einstandsbewertung angesetzt. Eine Hochschreibung dürfe nur erfolgen, wenn eine Finanzierungsrunde durch Dritte Investoren stattgefunden habe. Gerade die besten Unternehmen im Portfolio würden aber nicht zwingend eine neue Finanzierungsrunde brauchen oder würden von Heliad alleine finanziert. So zum Beispiel die Wiener Tiani Spirit GmbH. "Tiani gehört mit Sicherheit zu den spannendsten eHealth-Unternehmen weltweit und revolutioniert den Informationsaustausch im Gesundheitswesen", sage Hanke.Wie die Experten von "Vorstandswoche.de" aus dem Heliad-Umfeld hören, stehen bei Tiani zwei Hammer-News an: Zum einen soll zeitnah ein Börsengang bekannt gegeben werden, der noch im 1. Quartal 2018 erfolgen könnte. Die Experten würden die stillen Reserven bei dieser Beteiligung auf ca. 20 bis 30 Mio. Euro schätzen, also 2 bis 3 Euro pro Heliad-Aktie! Zum anderen wolle das Unternehmen, deren Technologie ohnehin auf der Blockchain operiere, ebenfalls noch im 1. Quartal 2018 eine eigene Crypto-Währung, einen so genannten Token, emittieren. Sobald die Börsenpläne und die Pläne für einen eigenen Tiani-Token offiziell würden, sollte die Heliad deutlich davon profitieren. Die Experten würden spätestens Anfang Januar mit offiziellen Details rechnen.