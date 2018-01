Auch in anderen Regionen - etwa in Japan und den USA - sollten die Einkaufsmanagerindices für Januar den Optimismus auf der Unternehmensseite bestätigen. In Amerika kämen zur Wochenmitte noch Immobilienmarktdaten und am Freitag die erste Wachstumsschätzung im vierten Quartal, der Frühindikatoren-Sammelindex und die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Dezember.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Die Vielzahl an wichtigen Zahlen sowie die Zentralbanksitzungen bergen nächste Woche einiges Potential für wieder mehr Volatilität an den Finanzmärkten."



"Während der Dax sich Schritt für Schritt an sein Allzeithoch heranpirscht, testet die zehnjährige Bundrendite ihren technischen Widerstand bei 0,6 Prozent."



"Aufgrund der noch immer moderaten Markterwartung in Sachen steigender Zins- und Inflationstrends bleiben überraschend starke Anstiege in diesen Bereichen aus unserer Sicht der größte Risikofaktor für die Finanzmärkte im Jahr 2018." (19.01.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte stehen vor der bisher ereignisreichsten Woche in diesem Jahr: Die US-Quartalszahlensaison gewinnt an Fahrt, und in Europa läuft sie am Donnerstag mit LVMH an, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Zugleich würden mit den Sitzungen der Bank of Japan am Dienstag und der EZB am Donnerstag auch die Notenbanken wieder in den Fokus rücken.Für Kursausschläge dürfte aber auch die Vielzahl wichtiger Wirtschaftsdaten sorgen, allen voran in Deutschland: Hier stünden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen, tags darauf die vorläufigen Januar-Einkaufsmanagerindices sowie am Donnerstag das GfK-Konsumklima und das ifo-Geschäftsklima an. Für Euroland insgesamt würden das Verbrauchervertrauen (Dienstag) und die Einkaufsmanagerindices am Mittwoch veröffentlicht.