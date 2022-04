Offenlegungen



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

94,26 EUR +0,60% (21.04.2022, 11:40)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

94,06 EUR +0,13% (21.04.2022, 11:32)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext Amsterdam-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (21.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, Euronext Amsterdam-Symbol: HEIA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken habe in Q1 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg bei den Bierabsätzen in der Höhe von +5,2% erzielt, wodurch auch das Ergebnis aus 2019 um +2,8% habe getoppt werden können. Verantwortlich für den Absatzanstieg zeige sich vor allem Europa, wo aufgrund des coronageplagten Vorjahresvergleiches das Wachstum besonders deutlich ins Gewicht falle (+11,5%).Der Umsatz im ersten Quartal 2022 werde mit EUR 6,9 Mrd. ausgewiesen (2021: EUR 5,1 Mrd.). Der adjustierte Nettoumsatz (beia) habe sich auf EUR 5,7 Mrd. belaufen und sei organisch um 24,9% gestiegen, wobei das konsolidierte Gesamtvolumen um 5,7% und der Nettoumsatz (beia) pro Hektoliter um 18,3% hätten ansteigen können. Letzteres sei auf einen adaptierten Preismix und Premiumisierung in allen Regionen zurückzuführen. Im Management werde betont, man profitiere von den Absicherungen, welche man bereits 2021 abgeschlossen habe. Trotzdem würden die anhaltenden Lieferkettenprobleme und die steigenden Inputkosten den Konzern vor Herausforderungen stellen. Auch die Entscheidung, sich gänzlich aus Russland zurückzuziehen, werde Spuren hinterlassen.Heineken strebe eine Ausschüttungsquote zwischen 30% und 40% des Nettogewinns vor außergewöhnlichen Aufwendungen an. 2021 habe diese bei 35% gelegen, was in einer Dividende von EUR 1,24 resultieren würde. Das entspreche einem Anstieg von mehr als 77% im Vergleich zu 2020. Der Hauptversammlung werde demnach am 21. April 2022 eine Schlussdividende von EUR 0,96 vorgeschlagen, da bereits am 11. August 2021 eine Zwischendividende von EUR 0,28 ausgeschüttet worden sei. Der Ex-Dividende-Tag falle auf den 25. April 2022. Die Dividendenrendite Heinekens sei in den vergangenen zehn Jahren zwischen 0,8% und 2,2% gependelt und werde für dieses Jahr bei 1,6% erwartet. Damit liege Heineken am oberen Ende im Peer-Vergleich, relativ zum Gesamtmarkt für Konsumgüter (2,45% für 2022e) liege diese aber deutlich darunter.In den westlichen Industrienationen sei seit einiger Zeit eine Verlagerung der Trinkgewohnheiten zu beobachten. Konsumenten würden vermehrt Wert auf gesündere und kalorienärmere Getränke mit geringem oder gar keinem Alkoholgehalt legen. Biermischgetränke (Hard Seltzer) und andere fruchtige alkoholische Fertiggetränke, sogenannte "Ready to Drink Cocktails", hätten vor allem in den USA in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt und würden mittlerweile auch in Europa verstärkt nachgefragt. Heinekens Marktanteil in diesem noch relativ jungen, aber margenstarken Segment sei dank des verstärkten Fokus auf alkoholfreie Biere und "Beyond Beer"-Getränke äußerst ansehnlich.Mit "EverGreen" habe Heineken vor genau einem Jahr die neue Unternehmensstrategie ins Leben gerufen. Mit dieser wolle man nicht nur gestärkt aus der Pandemie hervorgehen, sondern auch eine neue Ära des Wachstums einläuten. Gegenstand von EverGreen sei unter anderem die stärkere Berücksichtigung der oben erwähnten geänderten Verbraucherbedürfnisse, aber auch der verstärkte Fokus auf digitale Transformation, Produktivitätsverbesserungen und ein Erhöhen der Messlatte der eigenen ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsambitionen.Das sich verändernde Konsumverhalten in den westlichen Industrienationen, weg von alkoholischen Getränken im Allgemeinen und Bier im Speziellen hin zu nicht- bzw. geringalkoholischen Erfrischungen, stelle die Branche vor immense Herausforderungen. Heineken sei mit der Revitalisierung seines Portfolios jedoch gut gerüstet, um diese zu meistern. Positiv hervorzuheben seien die ambitionierten Vorhaben im Bereich der Nachhaltigkeit sowie die angestrebte Effizienzsteigerung. Kostenseitig müsse aber von weiter hohem Druck ausgegangen werden. Rohstoffkosten und Lieferkettenprobleme würden sich noch länger nicht auflösen. Hinzu komme, dass auch der vollständige Rückzug aus Russland seine Spuren hinterlasse. Die Aktie habe lange als teuer gegolten, was sich wie erwartet bisher auch in einer mageren Kursperformance niedergeschlagen habe. Die aktuellen Bewertungsniveaus sähen die Analysten der RBI als fair an, würden die Aktie jedoch weiterhin nicht als Schnäppchen erscheinen lassen.Diesem Umstand Rechnung tragend belässt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher sowohl seine Empfehlung "halten" als auch das Kursziel EUR 103,00 unverändert. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf dem KGV Multiple für das Jahr 2022 auch eine Prämie zum breiten Aktienmarkt in der Höhe von 20% beinhalte. (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: