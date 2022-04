Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller.



Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brauereikonzerns Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) unter die Lupe.Der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken habe in Q1 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg bei den Bierabsätzen in der Höhe von +5,2% erzielt, wodurch auch das Ergebnis aus 2019 um +2,8% habe getoppt werden können. Verantwortlich für den Absatzanstieg zeige sich vor allem Europa, wo aufgrund des coronageplagten Vorjahresvergleiches das Wachstum besonders deutlich ins Gewicht falle (+11,5%).Der Umsatz im ersten Quartal 2022 werde mit EUR 6,9 Mrd. ausgewiesen (2021: 5,1 Mrd.). Der adjustierte Nettoumsatz (beia) habe sich auf EUR 5,7 Mrd. belaufen und sei organisch um 24,9% gestiegen, wobei das konsolidierte Gesamtvolumen um 5,7% und der Nettoumsatz (beia) pro Hektoliter um 18,3% hätten ansteigen können. Letzteres sei auf einen adaptierten Preismix und Premiumisierung in allen Regionen zurückzuführen.Im Management werde betont, man profitiere von den Absicherungen, welche man bereits 2021 abgeschlossen habe. Trotzdem würden die anhaltenden Lieferkettenprobleme und die steigenden Inputkosten den Konzern vor Herausforderungen stellen. Auch die Entscheidung, sich gänzlich aus Russland zurückzuziehen, werde Spuren hinterlassen.Die letzte Empfehlung für die Heineken-Aktie lautete "Halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2022)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.