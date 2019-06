Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,393 EUR -3,86% (12.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,406 EUR -2,90% (12.06.2019, 18:39)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche. (12.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Die Aktie des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druck zähle am Mittwoch zu den größten Verlierern im SDAX. Im Wochenvergleich habe der Kurs trotzdem um rund 10 Prozent zulegen können. Der Grund für den starken Kursanstieg sei eine Veränderung der bisherigen Aktionärsstruktur gewesen.Die sinkende Nachfrage nach Druckmaschinen habe Heidelberger Druck in den vergangenen Jahren in eine tiefe Krise getrieben: Umsatz und Gewinn seien eingebrochen. Doch das Traditionsunternehmen befinde sich im Konzernumbau und habe zuletzt erfreuliche Neuigkeiten für seine Aktionäre gehabt.Es sei Unternehmenschef Rainer Hundsdörfer gelungen, den langjährigen Vertriebspartner Masterwork als neuen Ankeraktionär zu gewinnen. Durch eine Kapitalerhöhung würden die Chinesen inzwischen rund 8,5 Prozent der Anteile halten. Hundsdörfer habe angedeutet, dass wohlmöglich bald noch ein weiterer strategischer Investor hinzukommen könnte, habe diesbezüglich jedoch keine konkreten Angaben gemacht.Für das aktuelle Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit Umsatz und Gewinn auf Vorjahresniveau. Die mittelfristigen Wachstumsziele hätten die Heidelberger jedoch aufgrund des andauernden Handelsstreits und der sich eintrübenden Konjunktur gekappt.Obgleich sich das Chartbild durch den Kursanstieg der letzten Tage etwas aufgehellt habe, dränge sich nach wie vor kein Kauf der Aktie auf. Der seit Jahren andauernde Abwärtstrend sei weiterhin intakt. Anleger sollten daher weiterhin abwarten und zu besseren Alternativen greifen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zu der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link