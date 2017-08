ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (11.08.2017/ac/a/nw)



New York (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Firdaus Ibrahim von S&P Global:Firdaus Ibrahim, Aktienanalyst von S&P Global, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) und erhöht sein Kursziel.Bei dem Unternehmen sei das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sehr gut ausgefallen, so der Analyst. Damit sei Heidelberger Druck auf gutem Weg, die Erwartungen eines starken Gewinnwachstums in den nächsten fünf Jahren zu erreichen.Firdaus Ibrahim, Aktienanalyst von S&P Global, hat das Kursziel für die Heidelberger Druck-Aktie von 3,10 auf 3,50 Euro erhöht und sein "buy"-Votum bestätigt. (Analyse bom 11.08.2017)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,004 EUR +0,13% (11.08.2017, 08:31)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,05 EUR (10.08.2017)