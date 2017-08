Kursziel

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 3,70 buy Baader Bank Peter Rothenaicher 18.08.2017 3,60 buy HSBC Richard Schramm 02.08.2017 3,60 buy Warburg Research Eggert Kuls 11.08.2017 3,50 buy equinet AG Stefan Augustin 10.08.2017 3,50 buy S&P Global Firdaus Ibrahim 11.08.2017 3,30 buy Oddo Seydler Michael Junghans 24.08.2017 3,25 buy Commerzbank Sebastian Growe 10.08.2017 3,25 kaufen Independent Research Sven Diermeier 10.08.2017 2,40 sell Hauck & Aufhäuser Henning Breiter 14.08.2017 - kaufen DZ BANK Thorsten Reigber 14.08.2017

Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

3,074 EUR +1,42% (25.08.2017, 21:14)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (25.08.2017/ac/a/nw)







Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) nach der Bekanntgabe der Q1-Quartalszahlen 2017/18 zu? 3,70 oder 2,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat am 10. August die Zahlen zum 1. Quartal 2017/18 vorgelegt.Die Analystengemeinde spricht von sehr guten Quartalszahlen der Heidelberger Druckmaschinen AG. Die Ergebnisse haben sich deutlich verbessert und die Erwatungen übertroffen. Der Auftragseingang war größer als in den vergangenen drei Quartalen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen haben sich auch sichtbar verbessert. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr und die erfreulichen Mittelfristziele hat die Heidelberger Druckmaschinen AG bekräftigt.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Quartalszahlen zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf einen Blick: